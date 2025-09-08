В Москве задержали двоих за разбойное нападение на мужчину у дома

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые в масках с пистолетом и топором напали на жителя Москвы и похитили у него пакеты с дорогостоящими смартфонами, рюкзак с документами и деньги, сумма ущерба составила более чем 2,5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во дворе жилого дома неизвестные на иномарке совершили наезд на припаркованный автомобиль и заблокировали жителя столицы, который выгружал вещи из своей машины. Выйдя из машины злоумышленники в масках угрожали мужчине топором, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили.

"Из багажника машины пострадавшего сообщники похитили пакеты с дорогостоящими смартфонами, рюкзак с документами и денежными средствами. Ущерб составил свыше 2,5 млн рублей", - написала Волк в Telegram-канале.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли топор и похожий на пистолет предмет, он направлен на экспертизу. "В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили двоих подозреваемых и задержали их на территории столичного железнодорожного вокзала. Выяснилось, что похищенное они передали третьему соучастнику", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Задержанные арестованы. Соучастника и похищенное ищут.