Иностранца задержали за подготовку терактов в России

Сотрудники силовых структур задержали гражданина Азербайджана, который готовил теракты в России по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, иностранец сам вступил в состав украинской террористической организации, запрещенной на территории России. По заданию ее главарей он провел разведку нескольких объектов, предназначенных для совершения терактов и диверсий. В частности, речь идет о зданиях силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.

После этого мужчина приобрел необходимые компоненты для изготовления бомб и пометил их в тайник.