В Петербурге мать и сын помогали мошенникам красть деньги у пенсионеров

В Санкт-Петербурге задержаны житель Павловска и его мать, подозреваемые в пособничестве мошенникам, молодой человек работал курьером, а его 46-летняя мать помогала ему переводить похищенные у пенсионеров деньги. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Полиция Санкт-Петербурга раскрыла схему обмана пенсионеров, в которой участвовали близкие родственники. Как установили оперативники, 21-летний ранее судимый житель Павловска и его 46-летняя мать забирали наличные деньги у обманутых пожилых людей и переводили их на электронные кошельки организаторов.

За каждую успешную операцию курьер получал 5 тысяч рублей и 0,02% от украденной суммы. Среди пострадавших – 86-летняя блокадница из Сестрорецка. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Молодой человек находится под стражей, его мать – под подпиской о невыезде.