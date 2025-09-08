Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Соучастник блогера Чекалиной и ее экс-супруга Артема Чекалина, Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.

Чекалины и Вишняк обвиняются по п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).