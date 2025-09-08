В апарт-отеле Петербурга обнаружили тело 15-летней девушки

В Петербурге молодой человек стал фигурантом уголовного дела после обнаружения тела его 15-летней знакомой в апарт-отеле. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в гостинице на Витебском проспекте. По версии следствия, юноша пригласил несовершеннолетнюю в номер, где напал на нее с ножом и зарезал. Причиной агрессии стали «неприязненные отношения».

«Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, фигуранту 18 лет. Молодой человек приехал в город из Москвы с целью убить знакомую. Известно, что она была его бывшей девушкой. О своих намерениях житель столицы рассказал другу, который обратился в полицию.