Взрывы произошли в Херсоне

Российские войска ударили по Херсону, который находится под контролем Киева. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Херсонская область стала субъектом России по итогам референдума в 2022 году. Киев это не признает. Город Херсон находится под контролем украинских войск.

4 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что Херсон вместе с Херсонской области вошел в состав России в ходе референдума в 2022 году. Он отметил, что жители региона изъявили желание быть с Россией, и это, по его словам, надо учитывать при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.