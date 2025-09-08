Пчеловод со стажем погибла после нападения роя собственных пчел

В Ирландии произошел трагический инцидент, в результате которого погибла 73-летняя женщина, подвергшаяся массовому нападению пчел.

Как сообщает The Irish Times, Кэтлин Девин и ее супруг, являвшиеся опытными пчеловодами и неоднократными победителями сельскохозяйственных выставок, были атакованы роем насекомых возле своего дома в селе Балликасл.

Соседи, ставшие свидетелями происшествия, незамедлительно вызвали экстренные службы. Для оперативной доставки пострадавшей в медицинское учреждение был задействован вертолет. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь женщине не удалось — она скончалась.

