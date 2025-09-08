Россиянам назвали места, где велик риск подключиться к мошеннической Wi-Fi-сети

Подключение к непроверенной Wi-Fi-сети может привести к утечке личных данных, краже аккаунтов и финансовых средств, предупредили в беседе с RT эксперты провайдера цифровых услуг «Дом.ру».

«Первое и, пожалуй, самое важное правило — точно знать, к какой сети вы подключаетесь. Не стоит доверять случайным названиям в списке доступных Wi-Fi-сетей. Во многих крупных городах работают муниципальные Wi-Fi-сети, которые предоставляют бесплатный доступ в сеть в популярных местах отдыха. Если вы ищете интернет в кафе или торговом центре, лучше уточнить у персонала, как именно называется их Wi-Fi-сеть. Это простое действие защитит от подключения к нелегальной точке доступа», — отметили специалисты.

Они напомнили, что в публичной Wi-Fi-сети необходимо авторизоваться, что согласуется с требованиями действующего законодательства.

«Обычно операторы связи верифицируют пользователей по номеру телефона. Ещё один законный способ регистрации — по паспортным данным, он используется значительно реже, например в отелях. Для удобства пользователей провайдеры используют также такие способы, как использование альтернативных персональных идентификаторов — ID-систем (к примеру, Сбер ID или Яндекс ID), авторизация через ЕСИА («Госуслуги»)», — разъяснили аналитики.

Эксперты советуют проявить осторожность при выборе входа через «Госуслуги».

«Чтобы похитить учётные данные, мошенники часто создают фишинговые страницы, визуально неотличимые от настоящих. Внимательно изучите адрес страницы для ввода данных: он должен полностью совпадать с адресом реального сервиса», — порекомендовали они.

Если пользователя просят авторизоваться через мессенджер или другим способом, не перечисленным выше, то, скорее всего, сеть используется мошенниками для сбора или кражи данных, подчеркнули собеседники RT.

«Также недопустимо вводить: ИНН, домашний адрес, логины и пароли от социальных сетей, данные банковских карт, коды из смс от банков или других сторонних сервисов. Обратите внимание: смс для подтверждения номера телефона должно прийти именно от оператора Wi-Fi-сети. Также должно насторожить, если публичная Wi-Fi-сеть работает без авторизации», — объяснили в организации.

Отмечается, что риск подключиться к мошеннической Wi-Fi-сети особенно велик в местах массового скопления людей: на фестивале, концерте, выставке или спортивном событии.

«Как правило, такая сеть работает недолго — только в течение мероприятия, но даже за несколько часов или дней злоумышленники могут собрать значительный объём данных, включая номера телефонов, MAC-адреса и учётные данные, введённые на фишинговых страницах. Название фальшивой Wi-Fi-сети может быть похоже на имя официальной сети мероприятия или провайдера. Поэтому особенно важно обращать внимание на способ авторизации: она должна проходить только законным способом», — пояснили специалисты.

По их словам, если пользователь стал получать подозрительные смс или кто-то пытается войти в почту и другие аккаунты, то необходимо сменить пароли от всех важных сервисов, включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, а также проверить историю входов в аккаунты.

