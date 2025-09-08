Хабаровчанину дали 15 лет за размещение листовок на могилах участников СВО

Жителя Хабаровска приговорили к 15 годам лишения свободы за размещение листовок с символикой террористической организации на могилах участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Приговор 37-летнему мужчине вынес 1-й Восточный окружной военный суд, признавший его виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, в участии в деятельности террористической организации, публичной пропаганде терроризма и осквернении надмогильных сооружений. Подсудимый при помощи интернета вступил в организацию "Легион "Свобода России" и установил переписку с представителями украинских спецслужб, от которых получил демонстрирующие негативное отношение к России листовки с символикой террористической организации.

Эти листовки мужчина разместил на могилах участников специальной военной операции. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся - в исправительной колонии строгого режима. 19 августа стало известно, что студента Красноярского медицинского института задержали за пропаганду терроризма.