Раскрыты новые подробности дела о хищении денег у бойцов СВО

Несколько обвиняемых по громкому уголовному делу о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево пошли на сделку со следствием. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, знакомый с ходом расследования, эти фигуранты заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

По словам собеседника агентства, в отношении них планируется выделить материалы в отдельное производство и направить их в суд до окончания текущего года. Всего по данному делу арестовано почти 30 человек. Среди задержанных — предполагаемый организатор организованной преступной группы Алексей Кабочкин и другие участники сообщества.

Следствие считает, что подозреваемые, действуя в составе преступной группы, систематически похищали денежные средства у военнослужащих, прибывавших в международный аэропорт Шереметьево. Для этого они использовали различные противоправные методы, включая кражи, вымогательство и мошеннические схемы.

