В Тихом океане вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

Вблизи северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Она уточнила, что землетрясение было зафиксировано в Тихом океане в 08:25 по местному времени (00:25 мск).

Эпицентр находился в 93 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения располагался на глубине 36 километров. В Северо-Курильске ощущался подземный толчок силой 3 балла.

Тревога цунами не объявлялась. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал президенту России Владимиру Путину, что во время сильного землетрясения в регионе половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского получила повреждения, но несущие конструкции не пострадали.

4 сентября Солодов сообщил, что для восстановления инфраструктуры Камчатского края, пострадавшей от мощного землетрясения, потребуется ориентировочно от 6 до 7 млрд рублей.