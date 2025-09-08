Пострадавшие при теракте в «Крокусе» до сих пор лечат ожоги

Один из участников процесса по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» заявил, что пострадавшие при атаке до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице.

«Многие потерпевшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и от нервного тика, особенно это видно во время допросов в суде, когда лицо начинает дёргаться», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали более 30 исков.

Один из участников судебного процесса также отмечал, что некоторые посетители концертного зала в момент нападения не понимали, что совершается террористический акт.