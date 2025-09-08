Два жителя ДНР погибли в результате ударов ВСУ

Два мирных жителя ДНР погибли, 16 пострадали в результате ударов ВСУ 8 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

© Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», 8 сентября ВСУ нанесли комбинированный удар по Донецку и Макеевке с использованием реактивных ракет-дронов «Паляница» совместно с ударными беспилотниками самолетного типа. Позже появилась информация, что в атаке также применялись британские ракеты Storm Shadow.

ВСУ атакуют Донецк и Макеевку беспилотниками второй день подряд. 7 сентября один из ударов пришелся по недавно открытому парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей, в том числе ребенок.