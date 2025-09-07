Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

В Швеции грузовой состав с боеприпасами сошел с рельсов из‑за сильного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщила шведская телекомпания SVT.

— Недалеко от Эрншёльдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. По данным Шведского транспортного управления, на восстановление железной дороги уйдут недели, — говорится в сообщении.

Как заявил пресс‑секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон, в одном из вагонов находились боеприпасы и литиевые аккумуляторы. По его словам, экстренные службы обезопасили место происшествия и вывезли опасные грузы. После этого Шведское транспортное управление расчистит участок пути для детальной оценки повреждений и проведения восстановительных работ.

В феврале в греческом городе Лаврио рабочие заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила, предназначенного для производства снарядов для Украины. Тротил должен был поступить на завод EAS, производящий 155-миллиметровые снаряды совместно с чешской компанией.