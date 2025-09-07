Мужчина на протяжении нескольких лет насиловал дух маленьких девочек

В США возбуждено уголовное дело против 58-летнего Гарри Норберта Фостера, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками.

Преступления совершались в 1990-х и 2000-х годах, однако жертвы, чьи имена не разглашаются, решились заявить о произошедшем лишь сейчас. По данным издания Observer-Reporter, обе пострадавшие подали заявления с разницей менее чем в месяц.

Согласно материалам дела, первая жертва подвергалась домогательствам с десятилетнего возраста на протяжении четырех лет. Вторая девочка стала объектом насилия с восьми лет и терпела издевательства в течение трех лет.

Фостер был арестован, но вскоре отпущен под залог в 25 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на конец сентября.

Расследование продолжается, обвиняемому грозит пожизненное заключение по совокупности статей.