Мужчина на протяжении нескольких лет насиловал дух маленьких девочек
В США возбуждено уголовное дело против 58-летнего Гарри Норберта Фостера, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками.
Преступления совершались в 1990-х и 2000-х годах, однако жертвы, чьи имена не разглашаются, решились заявить о произошедшем лишь сейчас. По данным издания Observer-Reporter, обе пострадавшие подали заявления с разницей менее чем в месяц.
Согласно материалам дела, первая жертва подвергалась домогательствам с десятилетнего возраста на протяжении четырех лет. Вторая девочка стала объектом насилия с восьми лет и терпела издевательства в течение трех лет.
Фостер был арестован, но вскоре отпущен под залог в 25 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на конец сентября.
Расследование продолжается, обвиняемому грозит пожизненное заключение по совокупности статей.