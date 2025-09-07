В российском регионе обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом

В Гатчине Ленинградской области обнаружен труп мигранта с признаками насильственной смерти.

Как сообщает «Фонтанка», тело мужчины с перерезанным горлом было найдено владельцем частного дома в коттеджном поселке, где проводились ремонтные работы. По данным следствия, погибшим оказался 42-летний гражданин Узбекистана, работавший на объекте вместе с двумя соотечественниками.

Хозяин дома, 58-летний мужчина, заявил, что последний раз посещал свой объект 4 сентября, и в тот момент все рабочие были живы. В настоящее время двое подозреваемых — узбекистанцы 42 и 44 лет — находятся в розыске. По информации правоохранительных органов, оба мигранта имели нарушения миграционного законодательства.

Следователи проводят комплекс оперативных мероприятий, включая осмотр места происшествия и установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.