С мемориала погибшим героям СВО украли колокол

В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщается о том, что неизвестные похитили колокол с мемориала героям СВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

— В настоящее время Отдел полиции МУ МВД «Волгодонское» проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей участников инцидента и выяснение всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.