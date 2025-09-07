Россиянин расстрелял семью из трех человек

В Тюмени возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после массовой стрельбы из ружья, произошедшей вечером 5 сентября в дачном некоммерческом товариществе.

Конфликт между двумя семьями, вспыхнувший из-за спора о продаже дома, перерос в трагедию, когда 39-летний житель города открыл огонь по оппонентам. В результате инцидента пострадали три человека, включая членов одной семьи, все они с огнестрельными ранениями были госпитализированы, но остались живы.

Преступник скрылся с места происшествия, однако был оперативно задержан правоохранительными органами. Следственный комитет уже провел осмотр места происшествия, допросил свидетелей и назначил необходимые экспертизы. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично затребовал доклад о ходе расследования, подчеркнув важность этого дела.

Расследование продолжается.