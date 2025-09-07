Названы последствия камнепада во французских Альпах

Во Франции, недалеко от коммуны Сикст-Фер-а-Шеваль (Верхняя Савойя), со склонов обрушилось 12 тыс. куб. м. горных пород. Об этом пишет газета Le Parisien.

В префектуре Верхней Савойи уточнили, что камнепад произошёл в субботу, 6 сентября, на высоте около 1300 м во французских Альпах.

В муниципалитете заметили, что восемь пожарных из SDIS и четыре жандарма оперативно прибыли на место происшествия.

Специалисты при помощи беспилотников осмотрели склоны горы в поисках пострадавших. Тщательный осмотр позволил сделать предварительные выводы о том, что природная катастрофа обошлась без жертв, пояснили в префектуре.

Журналисты заметили, что небольшие камнепады продолжаются второй день. На фоне этого доступ к нижней части долины запрещён, но центральная часть остаётся доступной. В целях безопасности посетителей просят следовать инструкциям и указаниям экстренных служб.

Напомним, что 28 августа 2023 года во французском городе Сен-Андре произошел масштабный оползень — часть горы обрушилась на железную и автомобильную дороги.

По данным местной префектуры, каменная масса объемом около 700 м³ попала на защитный экран, установленный дорожными службами.

В связи с происшествием на некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Францией и Италией, закрыт автодорожный туннель Фрежюс для движения всех транспортных средств массой более 3,5 тонн в направлениях Франция — Италия и Италия — Франция.