В Сочи автомобили ушли под воду из-за ливня

В Сочи из-за ливня автомобили стали уходить под воду.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Неблагоприятные погодные условия — дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 м/с — сохранятся до 9 сентября. В горной местности существует угроза схода селевых потоков, а на реках наблюдается резкий подъем уровня воды. Также на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобилисты вынуждены передвигаться по огромным лужам, а уровень воды поднимается.

До этого сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.