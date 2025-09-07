В подмосковном Серпухове двое нетрезвых граждан посадили 13-летнего подростка за руль, после чего автомобиль поехал навстречу движению. Возмущенные водители остановили машину, началась массовая драка с использованием лопат. Об этом сообщает телеграм-канал «Серпухов. Новости».

Инцидент произошел 5 сентября, около 18:00 на городской трассе вблизи АЗС «Тамик» и магазина «КБ». Данный участок ремонтируют, организовано реверсивное движение.

По данным канала, автомобиль, за рулём которого находился подросток примерно 13 лет, поехал навстречу потоку, игнорируя светофор. В салоне находились два пьяных взрослых и ещё один ребёнок.

«Возмущённые водители остановили машину, так как правая полоса перекрыта из-за укладки асфальта. Двое взрослых из авто устроили скандал, который перерос в драку с водителями и дорожными рабочими», — сообщает канал.

По его данным, полиции поблизости не оказалось. После потасовки один из взрослых сел за руль и продолжил движение в сторону Серпухова.

На опубликованных кадрах, видно, что группа мужчин из 4-5 человек атакует дорожных рабочих в оранжевых спецовках. При этом один из нападавших пытается бить рабочего лопатой.

Очевидцы пожаловались, что из-за драки стояли в пробке 1,5 часа