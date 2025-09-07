Российское посольство в Швеции подверглось нападению

Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Об этом 7 сентября сообщили представители дипломатической миссии.

Инцидент произошел ранним утром 7 сентября.

«Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской», — сказано в сообщении дипмиссии.

Предыдущая атака беспилотника произошла 25 мая. Аналогичным нападениям 17 июня, 5 июля и 21 августа подвергалось торговое представительство России в Стокгольме.

Неизвестные залили красной краской двери посольства Литвы в Москве

Дипломаты подчеркнули, что атаки дронов на посольство и торгпредство РФ продолжаются более года и стали систематическим явлением. Шведская полиция инициировала расследования, но до сих пор не выявила ни исполнителей, ни организаторов.

«Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий», — сказано в заявлении посольства.

Дипломаты также отметили, что над посольством и торгпредством России была установлена бесполетная зона согласно шведским законам, но она не соблюдается.

Всю ответственность за последствия посольство возложило на шведскую сторону.