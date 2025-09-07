В российском регионе подростками изнасилован 10-летний мальчик

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика.

По информации телекомпании «Барс», преступление совершено несовершеннолетними жителями одного из сёл Комсомольского района ещё в начале августа. По статье 132 УК РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет, а предусмотренное наказание составляет от 12 до 20 лет лишения свободы. При этом вина подростков пока не доказана, и в соответствии с законом они считаются невиновными.

Инцидент вызвал серьёзный резонанс среди местных жителей, которые выразили обеспокоенность тем, что подозреваемые продолжали посещать школу вместе с другими детьми. Первоначально планировался их перевод в учебное заведение соседнего села, однако это решение спровоцировало протест родителей.

В результате администрация Комсомольского района приняла решение перевести фигурантов уголовного дела на дистанционную форму обучения. Расследование продолжается, органы правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.