В Подмосковье сосед напал на пенсионерку с топором

Житель Воскресенска напал на пожилую соседку в коридоре общежития и нанес женщине несколько ударов, спасти ее не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области. По данным следствия, инцидент произошел 5 сентября, обвиняемый поссорился с 84-летней соседкой в коридоре общежития.

© Газета.Ru

Схватил топор и несколько раз ударил ее обухом по голове и лицу. Спасти пострадавшую не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

По сообщению mk.ru, причиной конфликта стал долг. Пенсионерка потребовала, чтобы нападавший вернул одолженные ей деньги, тот в ответ схватился за топор.

До этого в Ульяновской области пенсионер потерял брюки и угрожал жене. 74-летняя пенсионерка сообщила, что муж угрожал ей. Выяснилось, что 77-летний мужчина утром потерял свои брюки и обвинил жену в их исчезновении.

Между супругами возникла ссора, в ходе которой пенсионер ударил женщину палкой по голове, а затем схватился за нож и начал высказывать угрозы. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.