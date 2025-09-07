В результате взрыва в Хабаровском крае погибли три человека

Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Взрыв произошел во время перевозки взрывчатого вещества. В результате инцидента погибли три человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Ранее взрыв произошел в жилом доме в Туле. По информации СК РФ, в здании сдетонировала граната. В результате произошедшего травмы получила девушка. По данному факту возбуждено уголовное дело.