В результате взрыва в Хабаровском крае погибли три человека

Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне на горнодобывающем предприятии в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Взрыв произошел во время перевозки взрывчатого вещества. В результате инцидента погибли три человека.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Ранее взрыв произошел в жилом доме в Туле. По информации СК РФ, в здании сдетонировала граната. В результате произошедшего травмы получила девушка. По данному факту возбуждено уголовное дело.