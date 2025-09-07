Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне Хабаровского края, есть погибшие

Детонация взрывчатых веществ произошла при проведении производственных работ в штольне АО «Многовершинное» в Николаевском районе Хабаровского края, заявили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, есть погибшие.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Городская прокуратура организовала проверку.

Несколько дней назад в Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике.