Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне Хабаровского края, есть погибшие
Детонация взрывчатых веществ произошла при проведении производственных работ в штольне АО «Многовершинное» в Николаевском районе Хабаровского края, заявили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, есть погибшие.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Городская прокуратура организовала проверку.
Несколько дней назад в Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике.