Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне Хабаровского края, есть погибшие

RT на русском

Детонация взрывчатых веществ произошла при проведении производственных работ в штольне АО «Многовершинное» в Николаевском районе Хабаровского края, заявили в региональной прокуратуре.

Детонация взрывчатых веществ произошла в штольне Хабаровского края, есть погибшие
© РИА Новости

По данным ведомства, есть погибшие.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Городская прокуратура организовала проверку.

Несколько дней назад в Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике.