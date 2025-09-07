Взрывы прогремели в Краснодарском крае

Взрывы прозвучали в Краснодарском крае: громкие звуки слышны в пригороде Краснодара, в районе Анапы и Северском районе. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что слышали не менее четырех взрывов в районе Анапы. Предварительно, средства ПВО отработали по дронам ВСУ типа «Лютый». Около четырех взрывов было слышно в некоторых районах Краснодара. Также о громких звуках сообщили жители двух поселков в Северском районе Кубани, — говорится в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Несколько взрывов ранее прозвучали над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу, сообщил Telegram-канал Shot. Также очевидцы рассказали о взрывах в районе Ейска Краснодарского края.

Вечером 6 сентября средства противовоздушной обороны сбили 31 украинский БПЛА над несколькими российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.