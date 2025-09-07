Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

Американская корпорация Microsoft заявила о повреждении ее подводных кабелей в Красном море, что может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

«Трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море», — уточняется в заявлении.

Инженеры устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты пропускной способности и поставщиков в регионе, сообщили в Microsoft.

