Петербуржцам посоветовали «переждать» окутавшую город вонь

Неприятный запах может остаться в Санкт-Петербурге до понедельника, 8 сентября. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

Химический запах в воздухе ощущается из-за неблагоприятных метеоусловий, объяснили в дежурной экологической службе. Так, из-за безветрия на улицах скапливаются продукты жизнедеятельности города. Вонь петербуржцам посоветовали «переждать».

О жалобах жителей Петербурга на «запах химии и лекарств» стало известно ранее 6 сентября. Подписчики «Осторожно, новости» сравнили запах со «смесью нитриловой краски и хлора». Источники Shot рассказали, что резкий запах вызывает слезотечение.