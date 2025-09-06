Машина въехала в толпу людей во Франции, есть погибший

На севере Франции автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего погиб один человек и ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

© Zuma/ТАСС

Инцидент произошёл в прибрежном городе Пиру в департаменте Манш. В машине находились двое, они также пострадали.

По данным властей, помощь была оказана шести раненым: четырём пешеходам и двум пассажирам автомобиля.

Как уточняют местные СМИ, транспортное средство врезалось в террасу пиццерии. Подробности случившегося пока не раскрываются.