В Геленджике горит сухая растительность на площади 400 кв. м

Пожарные подразделения ликвидируют возгорание сухой растительности в Геленджике на площади 400 кв. метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 20:56 мск диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре, по адресу: МО г. Геленджик, ул. Солнцедарская. В 21:10 мск по прибытии к месту первых подразделений Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание сухой растительности на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации пожара привлекается от МЧС России 12 человек и три единицы техники.