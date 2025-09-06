Поиски пропавшего на Эльбрусе белорусского альпиниста приостановлены до следующего дня, спасателям не удалось его обнаружить. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

Сообщается, что к поисково-спасательной операции были привлечены 22 специалиста, используется вертолет МИ-8, предоставленный МЧС России.

О том, что на горе Эльбрус пропал белорусский альпинист стало известно в субботу, 6 августа. Молодой человек планировал подняться на горную вершину Терсколак высотой 3800 метров. Отмечалось, что турист не зарегистрировал свой поход в горную местность.

Сообщалось, что отец альпиниста обратился в главное управление МЧС Кабардино-Балкарии после того, как он перестал выходить на связь, — контактов с ним не было в течение четырех дней.

Позднее в белорусской дипмиссии в Москве заявили, что ситуация с пропавшим на Эльбрусе альпинистом находится на особом контроле министерства иностранных дел Белоруссии.