Сильный пожар произошёл в многоэтажном доме в Москве

В Москве вспыхнул серьёзный пожар в многоэтажном доме на юге города. Жители предполагают, что возгорание могло быть вызвано поджогом.

По информации SHOT, сегодня вечером пожар охватил подъезд первого этажа на Сумском проезде в районе Чертаново Северное.

Полыхали вещи и мебель на площади около 10 квадратных метров. Местные жители отметили, что пожар в этом подъезде случается не впервые — ранее неизвестный поджигатель уже устраивал возгорания именно здесь.

Сейчас огонь полностью потушен. Сотрудники МЧС спасли ребёнка, находившегося в доме во время ЧП.

На месте продолжают работу экстренные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия.