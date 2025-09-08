Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, которую две недели назад зарезали в метро США. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Ужасно! (...) Я видел видео [с места происшествия]. Я узнаю все об этом деле к завтрашнему утру», — сказал он журналистам.

Уточняется, что на девушку напал 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

На видео, о котором говорил глава Белого дома, видно, как Заруцкая садится в вагоне напротив мужчины, спустя несколько минут он достает нож и наносит ей несколько ударов.

6 сентября в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения.