Выяснилась причина жестокого убийства пенсионерки в Подмосковье

Выяснилась причина убийства пожилой женщины в одном из жилых домов в подмосковном Воскресенске в субботу днем.

Как стало известно «МК», конфликт произошел между 84-летней пенсионеркой и ее 62-летним сильно пьющим соседом. Ранее женщина одолжила ему небольшую сумму и сегодня потребовала вернуть долг. В межквартирном холле между ними начался конфликт. Нетрезвый сосед сбегал в квартиру за топором и нанес пожилой даме смертельные рубленые раны. На шум из квартиры выбежал сын пострадавшей и попытался задержать убийцу, но тот набросился на него с кулаками. Преступник был задержан подъехавшими сотрудниками полиции.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.