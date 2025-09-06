На Гавайях ввели чрезвычайное положение

На Гавайях введено чрезвычайное положение из-за урагана Кико. Об этом сообщают власти штата, передает ABC News.

Исполняющая обязанности губернатора Гавайев Сильвия Люк объявила чрезвычайное положение по всему штату. Оно продлится до пятницы, 19 сентября 2025 года, «если не будет продлено или прекращено».

«Тропические штормовые ветры, проливные дожди и высокий уровень прибоя, связанные с ураганом «Кико», могут оказывать влияние на отдельные районы штата уже в понедельник, 8 сентября 2025 года», — сказано в заявлении губернатора.

Штат готовится мобилизовать ресурсы для расчистки завалов, безопасности инфраструктуры и быстрого реагирования на возможные ЧП.

Синоптики прогнозируют, что ураган Кико и тропический шторм обрушатся на Гавайи в начале следующей недели.