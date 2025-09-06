На Волге буксир врезался в рыбацкую лодку

На Волге судно, буксировавшее баржи, врезалось в надувную лодку. Рыбак погиб на месте. Инцидент произошел в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает издание NN.RU со ссылкой на источник.

Трагедия случилась в субботу около 13:30 на 950-м километре судового хода Волги. Судно «Кавказ» буксировало баржи и врезалось в резиновую лодку без мотора, в которой находился мужчина.

При столкновении он упал в воду и утонул. Сейчас тело ищут спасатели. Личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что нетрезвый экс-судья, управляя катером, врезался в причал на Волге.