В Аргентине предъявили обвинения дочери нацистского офицера за картину

Прокуратура Аргентины предъявила обвинения дочери нацистского офицера за картину
Прокуратура Аргентины предъявила обвинения дочери высокопоставленного нацистского офицера Фридриха Кадена, которая хотела скрыть от властей полотно итальянского живописца XVIII века. Об этом сообщает Associated Press.
59-летняя Патриция Каден и ее муж пытались продать свой дом в Аргентине. Журналист, изучающий бегство Фридриха Кадена в Латинскую Америку, узнал картину, посмотрев 3d-тур по выставленному на продажу особняку.
Когда полиция пришла с обыском, полотна уже не было на стене. Правоохранительные органы продолжали следственные действия, и в итоге Каден и ее муж все же отдали картину, которая была украдена у еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера в период Второй мировой войны (1939 — 1945 годы). Самого арт-дилера не стало в 1940 году при попытке добраться до Нидерландов. Его заставили продать художественную коллекцию, включавшую полотна Яна Вермеера и Рембрандта, по очень низкой цене. Более 1100 работ из коллекции Гудстиккера не выявлены до сих пор, говорится в статье.