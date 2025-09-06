Акула растерзала серфера в Сиднее

В Австралии акула напала на 57-летнего опытного серфера Меркьюри Псилакиса. Он получил критические травмы и погиб. Власти закрыли все окрестные пляжи, сообщает AAP.

Инцидент произошел на сиднейском пляже Лонг-Риф в субботу утром.

Пострадавшего вытащили и доставили на берег, но он скончался на месте происшествия. Суперинтендант пляжа Джон Дункан сообщил журналистам, что нападение произошло примерно в 100 метрах от берега.

«Это ужасно, ужасно. Это один из тех странных инцидентов, которые случаются очень редко... Большая трагедия». У мужчины остались жена и маленькая дочь. Завтра день отца, и это особенно трагично», — сказал Дункан.

По его словам, мужчина «потерял несколько конечностей».

Серферы рассказали, что видели «массивную белую» акулу, до шести метров в длину.

По их словам, «она (акула) была явно огромной, учитывая, что она буквально срезала ему две ноги и левую руку».

Полиция закрыла пляж и поддерживает связь с экспертами по дикой природе, которые хотят определить вид акулы. Ее ищут с помощью дрона и гидроциклов.