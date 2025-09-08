Экс-замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

Ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по уголовному делу о хищении при строительстве метро в Красноярске, отклонено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов.

Источник сообщил, что, по словам Митволя, об отказе администрации президента в помиловании ему сообщили через ГУ ФСИН. До конца отбытия наказания экс-замглавы Росприроднадзора осталось не более девяти месяцев.

Ранее Митволю отказали в УДО. Решение суда вступило в законную силу. До этого сообщалось, что Митволь попросил о помиловании.