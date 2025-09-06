В Сочи нашли пропавшего в горах туриста
Турист, пропавший в конце августа в горах Сочи, обнаружен живым. Об этом рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.
Турист пропал 31 августа, спускаясь с хребта Аибга, расположенном восточнее Красной Поляны. Сегодня стало известно, что его нашли.
«Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым», — сказано в сообщении МЧС.
Туриста обнаружили в селе Аибга. Информацию об этом передали сотрудники погранслужбы. Все поисковые группы ЮРПСО МЧС России вернулись на базу.
Пропавший Сергей Мельников — сотрудник фотослужбы горнолыжного курорта «Роза Хутор». В выходной он отправился в поход и на спуске отстал от группы. Остальные туристы не смогли найти пропавшего.
В МЧС группа не регистрировалась. В поисках задействовали 63 спасателя и 11 единиц техники. К работам также был привлечен вертолет Ка-32.