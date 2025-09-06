В Казани на ходу загорелся трамвай с пассажирами

В Казани во время поездки загорелся трамвай с 10 пассажирами. Видео опубликовала в Telegram-канале Госавтоинспекция города. В ролике трамвай N4 около 6:00 утра, поворачивая с улицы Юлиуса Фучика на улицу Габишева, заискрился. Вскоре огонь и дым наполнили салон. Пассажиров быстро эвакуировали. Водитель также не пострадал. Пожарные потушили трамвай за 15 минут, а через час транспортное средство увезли в депо при помощи спецтехники. Прошлой весной в Нижнем Новгороде рейсовый автобус тоже загорелся на ходу и был уничтожен огнем. Пожар начался под сиденьем водителя, вскоре пламя распространилось по салону. В автобусе в это время ехали пассажиры. Они успели выбраться из салона. В тушении принимали участие восемь человек и два автомобиля МЧС. При этом за 10 минут до пожара в автобусе на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде загорелся грузовик.