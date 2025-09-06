Белорусский альпинист пропал на Эльбрусе

Белорусский альпинист пропал во время восхождения на горную вершину Терсколак, что находится в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 м. На связь он не выходил свыше 4 дней, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию и, без регистрации похода в МЧС, приступил к восхождению.

Через некоторое время турист перестал выходить на связь. Его отец, встревоженный долгим молчанием сына, обратился в кабардинское МЧС с просьбой о помощи.

Специалисты экстренных служб выдвинулись на поиски. В настоящее время данных о том, удалось ли найти экстремала, нет.

Напомним, что в мае 2023 года шесть белорусских туристов предприняли попытку покорить Эльбрус. Через два дня они перестали выходить на связь.

На поиски выдвинулись свыше 80 спасателей, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет МЧС России. Поисковая операция была осложнена сложным горным рельефом и плохими погодными условиями — сильным ветром и снегопадом.

Специалистам все же удалось найти пропавших туристов и эвакуировать их. Альпинистам после двух суток в тяжелых условиях потребовалась психологическая помощь.