Москвич получил 8,5 года за преступления 30-летней давности

Житель Москвы, совершивший убийство и кражу в 1995 году, приговорен к 8,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Надзорное ведомство отмечает, что преступление было совершено 30 марта 1995 года в квартире жилого дома на улице Тихомирова. Там нашли тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями.

Эксперты выяснили, что убийца выстрелил не менее 9 раз из двух разных пистолетов в тело и голову жертвы.

Погибший был состоятельным человеком, из его квартиры пропали золотые часы «Ролекс» и золотая печатка, вещи были перерыты.

«В этой связи прокуроры сразу начали отрабатывать версию о совершении убийства из корыстных побуждений, которая подтвердилась и в наши дни», — сообщает прокуратура.

По горячим следам поймать убийцу не удалось, только в 2025 году «в результате дополнительных следственных действий» житель столицы признался в преступлении. На момент убийства ему было 26 лет. По его словам, он решил убить из ревности: погибший якобы оказывал знаки внимания его супруге.

Вооружившись двумя пистолетами, преступник пришел в квартиру жертвы, зашел в спальню и застрелил мужчину. Увидев на тумбочке ювелирные изделия он похитил их и скрылся.

Приговор суда в законную силу не вступил.