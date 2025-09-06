Во Владивостоке задержали французского велопутешественника-рекордсмена

Французский велосипедист-рекордсмен Софиан Сехили, пытавшийся проехать всю Евразию, задержан во Владивостоке. Его подозревают в незаконном пересечении границы, сообщает ТАСС .

© Соцсети

Агентство ссылается на неназванный источник в экстренных службах Приморья.

«Французский велосипедист задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ», — сказал источник.

Накануне издание Le Monde сообщило, что «гонщик был арестован во Владивостоке, где «заканчивал свою попытку побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде». Газета также отметила, что Софиан находится в предварительном заключении по обвинению в незаконном пересечении границы.

Сехили ехал на велосипеде по маршруту Лиссабон — Владивосток.

Он выехал из португальской столицы 1 июля, пересек Таджикистан, Монголию, а затем Китай, где, «казалось, приостановил свое путешествие». Велосипедист рассказал в соцсетях 2 сентября, что был заблокирован на китайско-российской границе таможенниками.

«Потерпеть неудачу так близко к цели — это душераздирающе», — прокомментировал он.

По информации Le Monde, сейчас консульство Франции пытается оказать ему помощь.

При этом ТАСС со ссылкой на российскую прессу пишет, что Сехили уже второй раз пытался въехать на территорию РФ. В первый раз он въехал в Россию с территории Грузии. В Астраханской области он покинул РФ, продолжив путь по Казахстану, Таджикистану и Монголии.

В возрасте 44 лет Софиан Сехили оставил работу документалиста, чтобы начать заниматься велоспортом. На своей странице https://sofianesehili.com/about/ в Сети Сехили говорит, что он — «гонщик на сверхвыносливость и любитель велоприключений из Франции».

С 2010 года Сехили проехал 200 000 км, посетив более 50 стран на 5 континентах. Его рекордная предыдущая поездка составила 16 000 км (от Парижа до Южно-Китайского моря).