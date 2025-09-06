Водитель Lada Priora расстрелял автобус в Ленинградской области

В Ленинградской области водитель обстрелял автобус, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 2 сентября, позднее нападавшего удалось разыскать.

«Неизвестный на автомобиле «Лада Приора» на автодороге неподалеку от поселка имени Свердлова, произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия, в сторону автобуса», — отмечается в сообщении.

По факту обстрела было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемого, 19-летнего местного жителя, полиция задержала 4 сентября.

До этого в Санкт-Петербурге произошел погром в автобусе. Неизвестные разбили боковое стекло аварийным молотком и скрылись. В полицию о случившемся заявил водитель автобуса.