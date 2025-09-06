Стало известно о судьбе россиян, задержанных за поцелуй в Турции

Мужчина и женщина были задержаны в Стамбуле за поцелуй в самой большой мечети Турции — Чамлыджа. После вмешательства дипломатов турецкая полиция отпустила россиян, они вернулись домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

Инцидент произошел 26 августа в мечети Чамлыджа в районе Ускюдар.

Видео с инцидентом опубликовали турецкие СМИ. На кадрах видно, что мужчина с подругой фотографировались в мечети, а потом поцеловались.

На допросе россиянин принес извинения, заявив, что не знал, что в мечети запрещено целоваться.

В генконсульстве России подтвердили факт задержания.

«По результатам разговора с представителями полиции района Ускюдар россияне были отпущены на свободу после дачи показаний», — сообщили дипломаты.

В диппредставительстве отметили, что россияне более не обращались в генконсульство.

Турецкая пресса утверждала, что в отношении «виновных» возбуждено уголовное дело за «оскорбление религиозных ценностей» и им якобы грозит до года тюрьмы. Однако, по данным источника РИА Новости, пара уже покинула Турцию.

Большая мечеть Чамлыджа расположена в районе Ускюдар в Стамбуле и видна из большей части центра города. Комплекс включает в себя художественную галерею, библиотеку и конференц-зал. Он может вместить до 63 000 верующих одновременно.

Мечеть была официально открыта 3 мая 2019 года президентом Турции Эрдоганом. Стоимость мечети составила 110 миллионов долларов США.