Несовершеннолетний мигрант изнасиловал женщину в российском регионе

В Оренбургской области возбудили уголовное дело об изнасиловании женщины несовершеннолетним. Об этом сообщает СК РФ по региону.

© Московский Комсомолец

Преступление произошло в Бузулуке. По данным местных СМИ, нападавший является мигрантом.

Предварительно установлено, что он вместе с сообщником удерживал пострадавшую в квартире, где один совершал насилие, а второй снимал происходящее на видео.

Мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в российском регионе

На ситуацию отреагировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СУ Владимиру Зудерману доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.