Судно с пшеницей село на мель в Ростовской области
Сухогруз «Русич-5», загруженный пшеницей, терпит бедствие в Ростовской области. Судно село на мель при выходе из гидроузла на реке Дон около города Константиновск, сообщает Telegram-канал SHOT.
На борту судна находится 12 человек. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, разлив топлива не зафиксирован. К месту происшествия направили два буксира.
Длина сухогруза составляет 128 метров, а ширина — 16 метров.
«Предварительно, пространство на реке "Русич-5" не перекрыл», — говорится в сообщении.