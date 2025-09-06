Судно с пшеницей село на мель в Ростовской области

Сухогруз «Русич-5», загруженный пшеницей, терпит бедствие в Ростовской области. Судно село на мель при выходе из гидроузла на реке Дон около города Константиновск, сообщает Telegram-канал SHOT.

На борту судна находится 12 человек. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, разлив топлива не зафиксирован. К месту происшествия направили два буксира.

Длина сухогруза составляет 128 метров, а ширина — 16 метров.