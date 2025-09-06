По делу о поставках патронов «Калашникову» допросили 38 свидетелей

Следователи допросили 38 свидетелей по делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей для патронов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении материалы. Отмечается, что в рамках предварительного следствия проведён значительный объём следственных и процессуальных действий.

«Допрос 38 свидетелей», — говорится в публикации.

В конце ноября прошлого года стало известно о появлении первого фигуранта в деле о поставках «Калашникову» бракованных деталей.